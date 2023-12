Les fonds ont été versés à l'organisation ANERA, qui affirme n'avoir aucune affiliation politique, mais qui se montre très critique à l'égard d'Israël

Les chanteuses américaines Taylor Swift et Selena Gomez, ainsi que la mannequin Cara Delevingne ont assisté à un événement philanthropique organisé par le Comedy club de Ramy Youssef à Brooklyn, qui a recueilli des fonds pour la bande de Gaza, ont indiqué dimanche plusieurs médias américains. Le quotidien indien The Statesman a rapporté que le célèbre trio a été plus tard rejoint par les actrices Anya Taylor Joy et Zoë Kravitz.

Ramy Youssef, un comédien américano-égyptien, a confirmé sur sa page Instagram que les fonds recueillis par le spectacle de comédie seraient entièrement reversés à l'American Near East Refugee Aid (ANERA). Cette organisation caritative, qui a été créée en 1968, affirme n'avoir aucune affiliation politique ou religieuse, et assure qu'elle "mobilise des ressources pour un secours d'urgence immédiat et pour un développement durable à long terme dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'économie."

Bien que l'ANERA affirme n'être affiliée aucune cause, l'organisation NGO Monitor, qui surveille les actions des ONG internationales, la qualifie de hautement politique. D'après cette source, les publications d'ANERA offrent une perspective très partiale du conflit israélo-palestinien, omettant de reconnaître la responsabilité palestinienne dans les tensions et contribuant ainsi à la démonisation d'Israël, une approche en ligne avec la doctrine établie à Durban en 2001. De plus, selon NGO Monitor, Peter Gubser, le président d'ANERA, n'a pas reconnu les attaques palestiniennes contre Israël, se focalisant uniquement sur les réponses militaires israéliennes dans ses rapports.