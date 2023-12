Le plus grand chandelier de Hanoukka du monde dressé à New York

"Hanoukka est un rappel de la force, de la résilience et de la capacité à trouver de la lumière dans l'obscurité" (gouverneure de New York, Kathy Hochu)

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a participé lundi soir à la cérémonie d'allumage du plus grand chandelier de Hanoukka du monde ("Hanoukkia")sur la Cinquième Avenue à New York, lundi. Juste avant que le rabbin Shmuel Butman, directeur de l'Organisation de la Jeunesse Loubavitch, n'allume les bougies du chandelier, la gouverneure s'est adressée à la foule : "Hanoukka est un rappel de la force, de la résilience et de la capacité à trouver de la lumière dans l'obscurité", a-t-elle déclaré. "Et s'il y a eu un moment dans notre histoire à New York où nous avons eu besoin de trouver de la lumière après l'obscurité, c'est bien maintenant", faisant allusion à la multiplication des incidents antisémites qui émaillent la ville depuis plusieurs mois.

Hochul s'est également adressée à la communauté juive de New York, disant : "Je veux m'assurer que tout le monde sache que je travaille dur pour que vous soyez tous en sécurité. Nous nous assurons que partout où vous allez pour adorer et célébrer cette grande fête, vous serez en sécurité car il n'y a pas de place pour la haine dans le grand État de New York."

Depuis cinquante ans, la plus grande menorah du monde, érigée à Manhattan, est devenue un symbole emblématique aux États-Unis. Chaque année, la cérémonie d'allumage des bougies de Hanoukka sur ce chandelier est retransmise par de grands médias américains, intégrant cet événement de manière significative dans la vie juive et enrichissant le patrimoine culturel du pays. "La leçon de la Menorah est aussi forte qu'elle est opportune : À l'image de Judah Maccabée qui ne négociait pas avec l'ennemi, nous ne devrions pas le faire non plus", a de son côté déclaré le rabbin Butman lors de l'événement.