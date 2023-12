Argentine: Milei participe à la fête juive de Hanoukka, loue "la force du ciel"

La cérémonie était organisée par le mouvement hassidique Habad Loubavitch, auquel appartient un rabbin argentin dont Javier Milei est proche

Le président ultralibéral d'Argentine Javier Milei a participé mardi soir, deux jours après son investiture, à la fête de Hanoukka avec la communauté juive locale, dont il s'est rapproché depuis qu'il étudie la Torah. Javier Milei, 53 ans, élevé comme catholique, mais qui depuis deux ans a cheminé spirituellement vers le judaïsme - sans à ce jour se convertir - a allumé la 6e bougie de Hanouka lors d'une cérémonie à Buenos Aires. "La principale leçon de tout ça", a-t-il dit vraisemblablement en référence à son élection, "c'est que la lumière s'impose à l'obscurité".

JUAN MABROMATA / AFP Le président argentin Javier Milei et le rabbin Tzvi Grunblatt allument le candélabre géant de la Menorah, installé pour la fête traditionnelle juive des lumières de Hanoukka à Buenos Aires, le 12 décembre 2023.

"La victoire dans la bataille ne dépend pas du nombre de soldats, mais de la force qui vient du ciel", a-t-il ajouté, citant les Livres des Maccabées, écrits du IIe siècle avant Jésus-Christ. "Nous savons que la force du ciel va soutenir l'Argentine, et surtout Israël en ce moment." La cérémonie était organisée par le mouvement hassidique Habad Loubavitch, auquel appartient un rabbin argentin dont Javier Milei est proche. Elle se voulait aussi un un hommage aux otages - dont plusieurs à double nationalité argentine et israélienne -, aux soldats israéliens et aux victimes de l'attaque du 7 octobre. La communauté juive d'Argentine est la plus importante d'Amérique latine, avec environ 250.000 membres.

JUAN MABROMATA / AFP Le président argentin Javier Milei s'adresse au public avant d'allumer le candélabre géant de la Menorah, installé pour la fête traditionnelle juive des lumières de Hanoukka à Buenos Aires, le 12 décembre 2023.

M. Milei a récemment expliqué avoir étudié la Torah en autodidacte, même s'il s'était dit par le passé clairement "catholique", "croyant en Dieu". Et considérant d'une certaine façon que "Dieu est un libertaire", comme lui. En 2022, il a raconté avoir rencontré un influent rabbin de Buenos Aires, Axel Wahnish, qu'il a consulté régulièrement, se disant notamment impressionné par la "dialectique" talmudique, et son apport pour "analyser les choses". Lors d'un récent voyage à New York, peu après son élection le 19 novembre, M. Milei est allé se recueillir sur la tombe d'un célèbre rabbin ultra-orthodoxe, Menachem Mendel Schneerson (1902-1994).

A son investiture dimanche, il a toutefois prêté serment "au nom de Dieu, de la Patrie, et sur les Saints Evangiles". Depuis 1994, la Constitution argentine ne fait plus obligation au chef de l'Etat d'être de foi catholique, comme quelque 75% des Argentins. M. Milei a exprimé à plusieurs reprises sa proximité avec Israël, pour lui "allié naturel" comme les Etats-Unis.