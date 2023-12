La majorité des jeunes Américains estiment que les Juifs sont des oppresseurs (sondage)

53% des Américains de 18 à 24 ans considèrent qu'on a le droit d'appeler au génocide des Juifs

Environ 67% des jeunes Américains âgés de 18 à 24 ans considèrent que les Juifs en tant que groupe sont des oppresseurs et devraient être traités comme tels, selon un nouveau sondage réalisé par Harris Insights and Analytics et le Centre d'Études Politiques Américaines de l'Université Harvard (CAPS). Le sondage, mené auprès d'environ 2000 électeurs inscrits aux États-Unis, a également révélé que 51% des 18-24 ans pensent que la solution à long terme au conflit israélo-palestinien est de "mettre fin à Israël et de le donner au Hamas et aux Palestiniens", bien que, selon une autre question du sondage qui interrogeait sur le droit d'existence d'Israël, il a été constaté que 69% des personnes âgées de 18 à 24 ans croient qu'Israël a effectivement ce droit.

Malgré les données ci-dessus, le soutien bipartite pour Israël parmi les Américains en général reste élevé, selon le sondage. Environ 63% des Démocrates et 71% des Républicains pensent que les États-Unis devraient soutenir Israël dans la guerre contre le Hamas, bien que plus de la moitié des électeurs indépendants s'opposent à une telle aide. De plus, 84% des Américains ont estiment que le massacre du 7 octobre était une attaque terroriste, 73% le qualifiant de génocidaire et 73% affirmant qu'il n'était pas justifié par les griefs des Palestiniens. De plus, tandis que 81% des Américains dans leur ensemble déclarent soutenir Israël face au Hamas, cette proportion tombe à 50% parmi les jeunes Américains âgés de 18 à 24 ans.

Joseph Prezioso / AFP Des manifestations pro-palestiniens se rassemblent à l'université de Harvard, le 14 octobre 2023

Concernant l'antisémitisme aux États-Unis, 75% des sondés estiment qu'il est en augmentation, tandis que 65% pensent que la discrimination envers les musulmans s'accroît également. En outre, 68% des répondants croient à la prévalence de l'antisémitisme dans les universités, et 76% signalent que les étudiants juifs sur les campus subissent du harcèlement en raison de leur identité juive. Interrogés sur la réaction appropriée si un étudiant appelle au génocide des Juifs, 53% des Américains de 18 à 24 ans pensent que cet étudiant devrait avoir la liberté de le faire. Cependant, parmi tous les répondants américains, 74% estiment que de tels étudiants devraient être sanctionnés pour violation des règles universitaires.