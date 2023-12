États-Unis : des centaines de synagogues reçoivent de fausses alertes à la bombe

199 menaces ont été enregistrées dans les dernières 24 heures, dont près de 100 en Californie et 62 en Arizona

Des centaines de synagogues et d'établissements juifs partout aux États-Unis ont été ciblés par des menaces de bombe par email ce week-end, intensifiant une vague de menaces fictives qui dure depuis des mois. Le Secure Community Network, responsable de la coordination de la sécurité pour les institutions juives à l'échelle nationale, a indiqué dimanche matin avoir enregistré 199 menaces dans les dernières 24 heures, dont près de 100 en Californie et 62 en Arizona. Les synagogues dans au moins 17 états et à Washington, D.C., ont été touchées, d'après des rapports de médias locaux.

Bien que les enquêtes locales aient conclu à l'absence de crédibilité de ces menaces, certaines ont néanmoins engendré des perturbations notables. Une synagogue à Boulder, Colorado, a par exemple évacué ses fidèles pendant l’office de Shabbat, samedi matin, et une congrégation dans l'ouest du Massachusetts a annulé ses cours d’études juives, dimanche.

Cette recrudescence de menaces intervient dans un climat de forte inquiétude pour les Juifs américains, en raison d'une augmentation des incidents antisémites liés au conflit entre Israël et le Hamas à Gaza, déclenché par le massacre perpétré par le groupe terroriste en Israël le 7 octobre, où des milliers de terroristes ont tué environ 1 200 personnes, majoritairement des civils, et pris quelque 240 otages.

Ces incidents surviennent également après plusieurs arrestations liées à l'envoi de menaces de bombe visant des institutions juives et autres, incluant un mineur en Californie la semaine dernière et un homme au Pérou en septembre.

Des synagogues ont reçu des centaines de menaces de bombe depuis le début de cette vague l'été dernier, mais malgré les arrestations, les menaces persistent. "Malheureusement, il y a des raisons de croire que cette tendance nationale va se poursuivre", a communiqué la Fédération juive du nord du New Jersey à ses membres dans un email dimanche après-midi, informant d'au moins cinq menaces récentes dans la région.