La légende de la boxe Floyd Mayweather proclamé "Champion d'Israël"

Floyd Mayweather est un fervent soutien de l'Etat d'Israël et a été récompensé pour ses actions après les massacres du 7 octobre

La légende de la boxe américaine Floyd Mayweather a reçu le prix de "Champion d'Israël", pour sa contribution apportée à l'État hébreu après le 7 octobre. Celui qu'on surnomme le "Pretty Boy" a envoyé, quelques jours après le massacre, son jet privé en Israël avec du matériel pour les soldats, notamment de l'eau, de la nourriture et des gilets.

M. Floyd a reçu ce prix mardi dernier lors d'une cérémonie spéciale de collecte de fonds organisée en Floride par les amis du Magen David Adom aux États-Unis, à laquelle ont assisté des centaines d'invités, dont des célébrités juives telles que l'actrice Emmanuelle Chriqui et la star de TikTok Montana Tucker, Omer Adam ou encore l'acteur phare de Fauda Lior Raz. L'événement lui-même a permis de récolter la somme de 4 millions de dollars pour Israël. Selon le site people TMZ, l'événement comprenait une vente aux enchères en direct, dont certains articles offerts par Floyd lui-même, comme un billet pour assister avec lui à un match du Miami Heat, et deux billets pour son prochain combat contre John Gotti III.

Floyd a également participé à un rassemblement pro-israélien à Los Angeles où il a défilé avec des milliers de sympathisants, et a même vendu en ligne des casquettes TMT personnalisées dont les bénéfices ont été reversés à des œuvres de bienfaisance. Les organisateurs de l'événement ont diffusé une vidéo en hommage à Floyd, avec Eli Bin, directeur de Magen David Adom, et David Grutman, qui résume ses actions au sein de l'organisation. "Magen David Adom est au service de l'humanité, et Floyd représente l'humanité", a affirmé le directeur du Magen David Adom.