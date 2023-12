Altercation entre Alec Baldwin et des militants pro-palestiniens à New York

L'acteur, pris à partie lors d'une manifestation pro-palestinienne, a refusé de condamner Israël

L’acteur Alec Baldwin a été aperçu faisant face à des militants pro-palestiniens lundi, à New York. Si la raison de sa présence semble relever du hasard, l'acteur oscarisé a été rapidement interpellé par les manifestants. Sur une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, on entend un protestataire lui demander : "Vous travaillez à Hollywood… Alors vous condamnez Israël ?" Et Baldwin de lui répondre agacé : "Vous me posez une question stupide... Essayez avec une question intelligente et j'y répondrai".

Alors qu'il tente de s'éloigner, escorté par des policiers, et qu'il continue d'être alpagué, Baldwin s'emporte comme son interlocuteur : "Pourquoi vous ne la fermez pas ?".

Sur fond de guerre Israël - Hamas, des centaines de manifestants s'étaient rassemblés à New York, à proximité de la gare de Penn, pour demander une fois de plus un cessez-le-feu imminent à Gaza.