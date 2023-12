USA : un responsable du Hezbollah inculpé pour l'attentat contre le centre juif de Buenos Aires en 1994

L'attentat à la voiture piégée contre le bâtiment de l'AMIA avait fait 85 morts et plus de 300 blessés

Le ministère américain de la Justice a déposé ce mercredi un acte d'accusation contre un haut responsable de la branche des opérations à l'étranger du Hezbollah, pour son implication présumée dans l'attentat contre le bâtiment de la communauté juive (AMIA) à Buenos Aires en 1994.

Selon l'acte d'accusation, Samuel Salman al-Rada, 58 ans, également connu sous le nom de Salman Rauf Salman, de nationalité libano-colombienne, est un vétéran de l'unité 910 du Hezbollah, responsable des opérations terroristes et du renseignement de l'organisation chiite libanaise à l'étranger.

Samuel Salman al-Rada dirige les activités terroristes du Hezbollah depuis 1983 au Liban, en Amérique du Sud et en Asie. Il a notamment contribué à la planification et à l'exécution de l'attentat à la voiture piégée contre le bâtiment AMIA de la communauté juive de Buenos Aires le 18 juillet 1994, au cours duquel 85 personnes ont été assassinées et plus de 300 blessées. Aucune condamnation n'a jamais été prononcée dans cette affaire, bien que la responsabilité de l'Iran et du Hezbollah aient toujours été pointées.

Juan Mabromata (AFP/Archives)

L'acte d'accusation mentionne que le terroriste a transmis aux membres de l'unité 910 des informations qui ont été utilisées pour planifier et mener l'attaque. Il indique également qu'au cours des années suivantes, l'homme a recruté, entraîné et dirigé des terroristes du Hezbollah dans le monde entier, et qu'il était chargé de placer des agents en Thaïlande, au Panama, au Pérou et dans d'autres pays afin de collecter des renseignements en vue de préparer d'éventuelles attaques, et stocker des produits chimiques pour les engins explosifs.

L’acte d’accusation contre Samuel Salman al-Rada porte sur la fourniture d’une aide matérielle à une organisation terroriste déclarée, ainsi qu'un acte de complot en vue de dispenser une aide matérielle et des formations militaires au profit d'une organisation terroriste déclarée.

Al-Rada figurait déjà en juillet 2019 sur une liste d'individus sanctionnés par le département du Trésor américain pour "planification d'attentats terroristes dans l'hémisphère occidental". Le Département d'État avait également offert une récompense pouvant aller jusqu'à sept millions de dollars pour toute information permettant de le localiser.

"Les procureurs de ce bureau n'ont pas oublié la douleur et la souffrance que Reda aurait causées", a déclaré le procureur américain pour le district sud de New York, Damian Williams, en présentant l'acte d'accusation. "Le district sud de New York continue de mener les poursuites contre les terroristes et les organisations terroristes, et nous n'aurons pas de repos jusqu'à ce que ceux qui ont créé le chaos et la destruction soient traduits en justice."

"Il y a près de trente ans, Samuel Salman al-Rada, membre vétéran du Hezbollah, aurait aidé à planifier et à mener l'horrible attaque contre le centre communautaire juif de Buenos Aires, qui a tué 85 personnes innocentes et en a blessé d'innombrables autres", a ajouté le procureur général adjoint Matthew Olsen. "Cet acte d'accusation doit servir de message aux personnes impliquées dans des actes de terrorisme : la mémoire du ministère de la Justice est longue et nous ne relâcherons pas nos efforts pour les traduire en justice."