Aux Etats-Unis, un homme déclaré innocent après 48 ans en prison

Un homme de 71 ans a été déclaré innocent mardi dans l'Etat américain de l'Oklahoma après avoir passé près de 50 ans derrière les barreaux pour un meurtre qu'il n'a pas commis.

Glynn Simmons, un Afro-Américain, était devenu la personne ayant passé le plus de temps emprisonné dans l'histoire des Etats-Unis avant d'être innocenté, selon le registre national américain des disculpations.

Avec un autre homme, Don Roberts, il avait été condamné à mort en 1975 pour le meurtre d'un employé d'un magasin de spiritueux âgé de 30 ans, lors d'un cambriolage à Edmond, une ville dans l'Etat de l'Oklahoma. Leur peine a ensuite été commuée en prison à vie.

La condamnation des deux hommes avait été décidée sur la base du simple témoignage d'une cliente du magasin, une adolescente, qui a reçu une balle dans la tête lors du cambriolage mais qui a survécu. L'adolescente avait affirmé les avoir reconnus lors de la séance d'identification, mais une enquête ultérieure a remis en cause ses allégations. Lors du procès, les deux hommes avaient affirmé qu'ils ne se trouvaient pas dans l'Oklahoma le jour du meurtre.

Glynn Simmons a été libéré en juillet après 48 ans, un mois et 18 jours en prison, et a été déclaré innocent mardi par un tribunal de l'Oklahoma qui a annulé sa condamnation. "C'est un jour que nous attendions depuis très, très longtemps", a déclaré Glynn Simmons à la presse. "Nous pouvons dire que justice a été rendue aujourd'hui, enfin." L'autre homme qui avait été condamné dans cette affaire, Don Roberts, a été libéré de prison en 2008, selon le registre national américain des disculpations. La décision du tribunal ouvre également la porte à un procès fédéral contre la ville d'Oklahoma et les forces de l'ordre impliquées dans l'arrestation et la condamnation de Glynn Simmons.

Glynn Simmons peut désormais prétendre à une indemnisation. "Ce qui a été fait a été fait, mais il faut rendre des comptes", a-t-il déclaré. Pour l'heure, il vit de dons tout en suivant un traitement pour un cancer détecté après sa sortie de prison.