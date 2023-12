Nikki Haley : "Les Palestiniens devraient s'installer dans des pays pro-Hamas comme le Qatar, l'Iran et la Turquie"

"Pourquoi l'Égypte ne veut-elle pas d'eux ? Parce qu'elle ne sait pas vraiment qui est terroriste et qui ne l'est pas"

Nikki Haley, candidate à la présidence du Parti républicain aux États-Unis, a déclaré dans une interview accordée jeudi à la chaîne américaine ABC que les habitants de Gaza devraient partir. "Les Palestiniens auraient dû se rendre au terminal de Rafah et l'Egypte les aurait pris en charge. Mais j'ai toujours dit que ce dont les Palestiniens avaient besoin, c'est de se déplacer vers des pays pro-Hamas tels que le Qatar, l'Iran et la Turquie", a-t-elle affirmé. "Pourquoi l'Égypte ne veut-elle pas d'eux ? Parce qu'elle ne sait pas vraiment qui est terroriste et qui ne l'est pas", a-t-elle soutenu.

"Au lieu de laisser le monde faire pression sur Israël, mis à genoux par le pire massacre depuis la Shoah, pourquoi ne pas parler à l’Égypte, à la Turquie, au Qatar ou à l’Iran ? Pourquoi ne font-ils pas quelque chose pour aider les Palestiniens ?", a demandé Mme Haley.

La membre du Parti républicain est connue pour son soutien à Israël. "Ils viennent tous aider Israël lorsqu’il est blessé, mais ils (les pays alliés) le blessent lorsqu’il riposte. Si cela arrivait à l'Amérique, pensez-vous que nous ne riposterions pas ?! Où sont les amis de Gaza ? Ce sont eux qui devraient faire quelque chose pour les sauver. Cela ne devrait pas concerner Israël", a-t-elle estimé.

