Antisémitisme : Obama a fait pression pour le maintien de la présidente de Harvard

Claudine Gay fait par ailleurs l'objet d'accusations de plagiat liées à sa thèse de doctorat, publiée en 1997

L'ancien président américain Barack Obama a pris fait et cause pour Claudine Gay, la présidente de Harvard, après les réactions négatives suscitées par son témoignage sur l'antisémitisme devant le Congrès. Une source confidentielle au fait de l'affaire a déclaré mardi au site Jewish Insider que M. Obama, diplômé de Harvard, a fait pression en privé en faveur de Mme Gay après son témoignage au Congrès sur l'antisémitisme et les menaces à l'encontre des étudiants juifs sur le campus. "Il semble que l'on ait demandé aux gens de resserrer les rangs pour maintenir la stabilité de l'administration dans son ensemble, y compris sa composition", a déclaré la source à propos de l'implication d'Obama.

Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Début décembre, Mme Gay a comparu devant la commission de l'éducation et de la main-d'œuvre de la Chambre des représentants, qui lui a demandé si le fait d'appeler au génocide des Juifs sur le campus constituait une violation des codes de conduite de l'université en matière d'intimidation et de harcèlement. Son affirmation selon laquelle le comportement présumé ne justifierait une réponse de l'école qu'en fonction du "contexte" a suscité des critiques sur les réseaux sociaux et même une réponse de la Maison-Blanche.

Mme Gay a présenté ses excuses après l'audience, avant que les membres de la Harvard Corporation, l'organe gouvernemental suprême de l'université, ont publié le 12 décembre une déclaration soutenant la présidente de Harvard, malgré les nombreux appels à sa démission. Le conseil d'administration s'est également penché sur les allégations de plagiat concernant les écrits académiques de Mme Gay, signalées pour la première fois en octobre. Mardi, Stacey Springs, responsable de l'intégrité de la recherche à Harvard, aurait reçu une plainte détaillant plus de 40 allégations de plagiat - allant de l'absence de guillemets autour de quelques phrases ou expressions à des paragraphes entiers repris mot pour mot - concernant les sa le thèse de doctorat de Mme Gay, publiée en 1997, selon un document obtenu par le Washington Free Beacon.