New York : un restaurant lance un menu intitulé "De la rivière à la mer" et provoque la polémique

Les propriétaires ont justifié leur choix en disant qu'ils étaient "juste contre la mentalité sioniste"

Un restaurant palestinien qui a ouvert récemment à Brooklyn a suscité l'ire des habitants de la ville, qui reprochent à ses propriétaires d'être "ouvertement génocidaires", en raison de la phrase antisémite "De la rivière à la mer" qui figure sur ses menus.

Les propriétaires du restaurant Ayat, Abdul Elenani et Ayat Masoud, ont ouvert leur troisième établissement au début du mois à Ditmas Park, où les menus comportent le slogan pour désigner la section des fruits de mer, ainsi qu'une femme palestinienne en pleurs avec les mots "à bas l'occupation". Selon le site américain Daily Beast, les habitants ont dénoncé les menus comme étant "ouvertement génocidaires" sur une page Facebook. Mais les propriétaires ont insisté sur le fait que l'inclusion de l'expression "de la rivière à la mer", qui, selon la Ligue anti-diffamation, prône l'élimination de l'État d'Israël, avait été "mal comprise".

"Notre interprétation de cette phrase est tout simplement la liberté et les droits du peuple palestinien entre le Jourdain et la mer Méditerranée", a déclaré M. Elenani au Daily Beast. Nous nous opposons simplement à la mentalité sioniste qui consiste à "éliminer ou raser Gaza maintenant", a-t-il ajouté, précisant qu'il n'avait "aucune intention de nuire au peuple juif". "Nos voisins sont juifs, nos amis sont juifs, nous travaillons avec des juifs tous les jours", a poursuivi M. Elenani. "Nous ne détestons pas les Juifs. C'est tout le contraire. Le judaïsme et l'islam sont les deux religions les plus similaires". M. Elenani affirme avoir tenté d'expliquer sa position sur la page Facebook, mais ses commentaires ont été supprimés parce qu'ils étaient "explicitement politiques". À l'intérieur de son restaurant de Brooklyn, des drapeaux palestiniens ornent les murs, ainsi que des images représentant des personnes portant des vêtements palestiniens traditionnels. Une peinture murale montre des enfants palestiniens derrière des barreaux sous le dôme doré de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem et des soldats israéliens pointant leurs armes sur une femme palestinienne en pleurs.

Le restaurant a reçu une pluie d'avis négatifs sur Google. Des résidents du quartier ont affirmé, sous couvert d'anonymat, que l'intention des propriétaires de lieux est d'enflammer les esprits dans une atmosphère déjà pesante pour la communauté juive aux Etats-Unis.