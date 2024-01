Kyrie Irving agacé lors d'un match de NBA par des pancartes "Je suis fier d'être juif"

Irving, qui s'est converti à l'islam par le passé, est une figure controversée aux États-Unis, notamment en raison de ses opinions anti-juives

Une nouvelle polémique entourant Kyrie Irving, joueur des Dallas Mavericks, a éclaté aux États-Unis après un incident lors d'un match de NBA contre les Utah Jazz. Des membres de la communauté juive présents au match ont brandi des pancartes portant l'inscription "Je suis fier d'être juif". Irving, connu pour ses opinions pro-palestiniennes, a fait intervenir la sécurité du stade pour faire retirer ces pancartes. Le rabbin Avrami Zippel, qui faisait partie du groupe ayant prévu d'accueillir Irving avec ces pancartes, a relaté l'incident. Selon lui, Irving a remarqué les pancartes vers la fin du premier quart-temps et a demandé à la sécurité d'intervenir. Les agents de sécurité de l'équipe ont alors demandé aux fans de retirer les pancartes.

L'incident a provoqué une vive réaction de la part de la communauté juive de Salt Lake City, ville des Utah Jazz. Certains membres ont partagé une vidéo sur Twitter, interpellant Mark Cuban, copropriétaire des Mavericks, lui-même juif. Selon leur récit, Irving a vu les panneaux durant le premier quart du match, s'est adressé à eux et a dit : "Pas besoin de ramener ça aux matchs". La vidéo montre un fan agitant la pancarte, et soulignant à quel point elle était petite et discrète. "Comment une pancarte disant 'Je suis juif et fier de l'être' peut-elle être perçue comme offensante ?", s'interrogent-ils. "Juste pour comprendre : Kyrie peut porter un keffieh lors d'une conférence de presse (ce qu'il a fait en octobre), mais un Juif ne peut pas brandir une pancarte exprimant sa fierté d'être juif ?".

Irving, qui s'est converti à l'islam par le passé, est une figure controversée aux États-Unis, notamment en raison de ses opinions anti-juives. Il avait déjà déclenché une tempête médiatique en partageant un lien vers une vidéo antisémite sur les réseaux sociaux, ce qui avait conduit à sa suspension temporaire par la NBA. Il avait ensuite présenté ses excuses un mois plus tard, avant d'être autorisé à rejouer.

Irving est également un fervent partisan de la cause palestinienne, ayant exprimé à plusieurs reprises sa solidarité avec les habitants de Gaza. Dans leur tweet, les membres de la communauté juive ont également posté une photo d'Irving portant un keffieh il y a quelques semaines, dans le but de sensibiliser le public au sort des Palestiniens.