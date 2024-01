Affaire Epstein: près de 200 noms officialisés, la plupart déjà connus

Les noms de Bill Clinton, Donald Trump et du prince Andrew étaient déjà publics dans le cadre de cette affaire, sans qu'aucune poursuite ne soit engagée

Près de 200 noms de noms de contacts, connaissances, victimes, proches ou complices présumés liés au financier américain Jeffrey Epstein, accusé de crimes sexuels et qui s’est suicidé en prison en 2019 avant d’être jugé, ont été dévoilés dans une liste par la juge Loretta Preska de New York.

AP/Mary Altaffer

Parmi eux, figurent ceux de Bill Clinton, Donald Trump, du prince Andrew, de Michael Jackson ou encore de David Copperfield.

Le nom de Clinton est mentionné à plusieurs reprises. Cependant, selon le New York Times et Skynews, qui ont examiné l'ensemble des documents, aucune allégation répréhensible à son encontre n'est signalée. Johanna Sjoberg, une accusatrice de Jeffrey Epstein, aurait toutefois affirmé sous serment que l'homme d'affaires décédé en 2019 lui aurait dit que Bill Clinton "les aime jeunes, en faisant référence aux filles".

40 documents judiciaires, pour un total d’environ un millier de pages, ont ainsi été rendus publics. L'acte judiciaire s’inscrit dans le cadre de la procédure en diffamation entre l’ex-maîtresse et complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, condamnée en 2022 à 20 ans de prison, et une plaignante américaine contre le couple, Virginia Giuffre. Pour le New York Times, les documents dévoilent davantage l'étendue des crimes commis par Jeffrey Epstein, retrouvé mort en prison en 2019, accusé d'agressions sexuelles et de viols sur de nombreuses jeunes filles, mais ils n'apportent pas de nouvelles informations par rapport à ce qui était déjà connu. Les noms de Bill Clinton, Donald Trump et du prince Andrew étaient déjà publics dans le cadre de cette affaire, sans qu'aucune poursuite ne soit engagée contre les deux premiers.