La police de New York signale 31 crimes antisémites en décembre

La police de New York a signalé 31 crimes de haine antisémite en décembre, soit une hausse par rapport au même mois de l'année dernière, mais une baisse par rapport aux mois d'octobre et de novembre, lorsque les attaques antijuives avaient augmenté à la suite de l'invasion d'Israël par le Hamas le 7 octobre.

Le total de décembre dernier représente plus du double du même mois en 2022, où l'on avait dénombré 14 crimes de haine antijuive. Il est également beaucoup plus élevé que la moyenne de 18 incidents enregistrés au cours des neuf premiers mois de l'année.

SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Cependant, les 31 incidents antisémites de décembre sont bien moins nombreux que les 62 crimes antijuifs enregistrés en novembre et les 69 d'octobre, ce qui indique que la récente vague d'antisémitisme dans la ville a peut-être atteint son pic. Les crimes antisémites représentent plus de la moitié des 59 crimes de haine signalés à la police dans la ville le mois dernier. On compte également 11 crimes de haine motivés par l'orientation sexuelle, quatre crimes de haine anti-musulmans, quatre crimes de haine anti-asiatiques et neuf autres dans plusieurs autres catégories. Le nombre total d'incidents antisémites signalés à la police en 2023 s'élève à 325, selon une compilation des données mensuelles de la police. Ce chiffre correspond à près d'un incident antisémite par jour.