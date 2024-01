États-Unis : la Cour suprême se penche sur la validité de la candidature de Trump

Dans une décision cruciale, la Cour suprême des États-Unis a pris la résolution vendredi d'examiner le cas de l'ancien président Donald Trump, dont la candidature aux primaires républicaines a été bloquée par le Colorado. Cette initiative marque une implication directe de la Cour, majoritairement conservatrice, dans une affaire aux répercussions politiques considérables. L'audience est prévue pour le 8 février.

Cette démarche fait suite à des actions similaires dans le Maine, et ces États ont mis en avant l'argument selon lequel Trump serait inéligible, se basant sur ses actions lors de l'assaut du Capitole en 2021, qualifiées d'"insurrection" en vertu du 14ème amendement de la Constitution américaine.

Le 14ème amendement, établi post-guerre de Sécession, vise à empêcher tout individu ayant trahi son serment à la Constitution de tenir des fonctions publiques, notamment en cas de "rébellion" ou "insurrection". La Cour devra déterminer si cet amendement peut s'appliquer à Trump, une première dans l'histoire des États-Unis.

Cependant, dans des États tels que le Minnesota et le Michigan, les tribunaux ont statué pour maintenir Trump sur les bulletins de vote. Trump, quant à lui, soutient que de telles décisions devraient relever du Congrès et non du pouvoir judiciaire, affirmant que les actions du 6 janvier ne constituent pas une "insurrection", et que lui-même n'y a pas participé.

La décision de la Cour suprême pourrait avoir des implications majeures, non seulement pour la candidature de Trump, mais également pour le cadre juridique entourant l'éligibilité des candidats à la présidence aux États-Unis.