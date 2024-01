Le chef du Pentagone contraint de s'excuser après avoir caché son hospitalisation

Le secrétaire à la Défense américain a présenté ses excuses après avoir été hospitalisé la semaine dernière sans en avoir informé ni la Maison Blanche, ni le Congrès. Admis en soins intensifs en début de semaine, le chef du Pentagone se trouvait toujours à l'hôpital samedi soir. "Je reconnais que j'aurais dû prendre plus de précautions pour informer le public. Je ferais mieux à l'avenir", a écrit sur X Lloyd Austin, affirmant qu'il assumait "l'entière responsabilité de ses décisions", et qu'il serait "bientôt de retour au Pentagone".

Son admission à l’hôpital le 1er janvier pour complications de santé, n’a en effet été rendue publique que vendredi, soit quatre jours plus tard, tandis que le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, et les responsables de la Maison Blanche n’en ont été informés que jeudi, soit trois jours après, selon Politico. Quant au Congrès américain, il n'a appris la nouvelle que quinze minutes avant qu'elle ne soit rendue publique, selon la même source. Un silence qui a suscité une très vive indignation au sein des médias et de la classe politique.

"Le secrétaire à la Défense est le maillon clé de la chaîne de commandement entre le président et les militaires, y compris la chaîne de commandement nucléaire, lorsque les décisions les plus lourdes doivent être prises en quelques minutes", a notamment pointé le sénateur républicain Tom Cotton, membre de la commission des forces armées, qui a appelé à des sanctions contre l'intéressé.

Lloyd Austin, 70 ans, a été admis à l’hôpital militaire Walter Reed, près de Washington. La date de sa sortie n’est toujours pas connue, a fait savoir un porte-parole du ministère de la Défense, affirmant que le chef du Pentagone avait toutefois repris "ses fonctions" depuis vendredi soir.