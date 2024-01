New York : un match de basket-ball féminin annulé après des insultes antisémites

Un match de basket-ball entre lycéennes à Yonkers, dans l'État de New York, a été annulé cette semaine, après que des joueuses de l'équipe locale ont proféré des insultes antisémites à l'encontre de leurs adversaires juives, qui ont dû être escortées par des agents pour quitter le terrain en toute sécurité, a rapporté le New York Post.

Les équipes féminines de l'école Leffell, un établissement juif privé de Hartsdale, et de l'école secondaire Roosevelt, un lycée public de Yonkers, se sont affrontées jeudi. D'après l'Alliance des écoles publiques de New York, un groupe luttant contre l'antisémitisme, une joueuse de Roosevelt a insulté une adversaire de Leffell en la traitant de "sale juive" et en exprimant son soutien au Hamas. Robin Bosworth, joueuse senior de Leffell, a témoigné dans le journal étudiant The Lion's Roar de l'hostilité croissante et des commentaires agressifs subis. En fin de troisième quart-temps, face à la brutalité de l'équipe adverse et à des insultes antisémites, notamment des cris de "Palestine libre", les joueuses de Leffell ont choisi de quitter le match pour préserver leur dignité et leurs convictions.

Depuis le 7 octobre, l'antisémitisme a explosé aux Etats-Unis. La police de New York a signalé la semaine dernière 31 crimes antisémites en décembre 2023.