Rashida Tlaib nommée "antisémite de l'année" par l'organisation StopAntisemitism

La représentante démocrate du Michigan, Rashida Tlaib, a été nommée lundi "antisémite de l'année" par l'organisation StopAntisemitism. "Le titre bien mérité de la représentante Tlaib reflète une longue histoire d'antisémitisme, mais ses déclarations à la suite des attaques du Hamas du 7 octobre ont été particulièrement inadmissibles", a déclaré Liora Rez, directrice exécutive de StopAntisemitism.

https://twitter.com/i/web/status/1744532068720140557 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Mme Tlaib ne s'est pas contentée de jeter l'opprobre sur Israël, elle l'a également accusé de commettre un génocide contre les Palestiniens et continue de défendre les appels au nettoyage ethnique d'Israël des juifs et au génocide", a ajouté Mme Rez. "Nous vivons une période historiquement dangereuse pour les juifs américains", a-t-elle poursuivi. "Face à l'explosion des incidents antisémites et des crimes de haine, nous ne pouvons pas nous permettre que nos représentants élus jettent de l'huile sur le feu".

Mme Tlaib a devancé le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, et le mannequin Gigi Hadid. Elle devient la cinquième "antisémite de l'année", titre qui avait été décerné l'année dernière au rappeur Kanye West. Longtemps connue pour ses déclarations anti-israéliennes, Mme Tlaib a critiqué l'année dernière le prétendu "système d'apartheid" d'Israël après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, et a également critiqué les États-Unis pour avoir fourni des milliards de dollars de financement "pour soutenir le gouvernement d'apartheid".

Elle a refusé de s'excuser ou de reconnaître sa faute en reprenant la phrase "du fleuve à la mer" qui, selon elle, représentait la liberté des Palestiniens, alors que la plupart des gens la considèrent comme un appel à l'extermination d'Israël. Mme Tlaib a également été critiquée pour une déclaration dans laquelle elle accusait Tsahal d'avoir "bombardé" un hôpital à Gaza, qui a en fait été touché par une roquette du Jihad islamique. En novembre, la Chambre des représentants a voté la censure de Mme Tlaib pour ses déclarations anti-israéliennes. La représentante a terminé l'année 2023 en qualifiant le Premier ministre Benjamin Netanyahou de "maniaque génocidaire" dans un message publié sur Instagram fin décembre.