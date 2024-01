USA : Harvard va envoyer des étudiants dans une université pro-Hamas en Cisjordanie

L’université Harvard va organiser un programme d'été au cours duquel ses étudiants étudieront "le colonialisme de peuplement" à l’université palestinienne de Bir Zeit, en Cisjordanie qui a appelé à la "gloire aux martyrs" après les attaques terroristes meurtrières du 7 octobre, a révélé jeudi le site d’information américain The Daily Wire. Pas plus tard que l’année dernière, cette même université avait choisi à une écrasante majorité une cellule du Hamas pour gérer son syndicat étudiant.

Le "Cours de médecine sociale palestinienne" d’Harvard enverra ses étudiants à Bir Zeit, au nord de Ramallah pour étudier divers sujets, notamment "le colonialisme de peuplement et ses manifestations en Palestine" et "la santé et le racisme", explique le site internet du programme. "Le cours d'été intensif de trois semaines est conçu pour présenter aux étudiants les aspects sociaux, structurels, politiques et historiques qui déterminent la santé des Palestiniens au-delà des bases biologiques de la maladie", indique-t-il.

AP Photo/Steven Senne

Une porte-parole de Harvard a défendu son programme auprès du Daily Wire, déclarant que l'université de Bir Zeit est "une institution publique gouvernée par un conseil d'administration autonome, sans affiliation politique, religieuse ou sectaire", et que le programme a été développé en collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé.

Harvard fait face à des critiques croissantes concernant sa réponse à l’antisémitisme flagrant sur son campus depuis l’attaque terroriste du Hamas. Plusieurs étudiants de Harvard ont déclaré au Daily Wire qu'ils étaient préoccupés par les relations de leur école avec l'Université de Bir Zeit, compte tenu de son histoire et de son alignement avec des groupes terroristes.

AP Photo/Mark Schiefelbein, File

Il y a tout juste un mois, la présidente de l’université Claudine Gay, avait provoqué un tollé après avoir refusé, à l’instar des présidentes de deux des principales universités américaines, de condamner sans équivoque les appels au meurtre de Juifs et déclaré qu'ils seraient considérés comme du harcèlement en fonction du contexte. Claudine Gay a depuis démissionné.