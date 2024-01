Des étudiants juifs poursuivent Harvard, accusé de ne pas agir contre l'antisémitisme sur le campus

L'université Harvard aux États-Unis fait face à une action en justice intentée par des étudiants juifs, qui l'accusent de laisser son campus devenir un foyer d'antisémitisme. La plainte, déposée mercredi, reproche à Harvard d'appliquer de façon sélective ses politiques anti-discriminatoires, ne protégeant pas suffisamment les étudiants juifs contre le harcèlement. Les étudiants allèguent également que l'université emploie des professeurs qui soutiennent la violence contre les Juifs et propagent des idées antisémites.

La plainte souligne que Harvard, en raison de son historique, ne devrait pas permettre de cibler spécifiquement les Juifs pour de tels abus, ni tolérer des appels à l'anéantissement d'Israël par des étudiants ou des professeurs. Cette action en justice accuse Harvard, une institution de 388 ans, de violer une loi fédérale interdisant la discrimination. Cette plainte intervient huit jours après la démission de Claudine Gay, la présidente d'Harvard, critiquée pour sa gestion des attaques et incidents antisémites à la suite d'une attaque du Hamas contre Israël. Gay a également été confrontée à des accusations de plagiat.

D'autres universités, telles que l'Université de New York et l'Université de Californie à Berkeley, sont confrontées à des actions en justice similaires. Les plaignants dans l'affaire Harvard incluent Alexander Kestenbaum, étudiant en master à la Harvard Divinity School, ainsi que cinq étudiants de la faculté de droit et de santé publique d'Harvard, et l'organisation non lucrative Students Against Antisemitism.

Les étudiants impliqués dans cette affaire soutiennent que la liberté d'expression ne justifie pas l'inaction de Harvard face à la montée de l'antisémitisme, qu'ils qualifient de "judéophobie".