États-Unis : Donald Trump remporte les primaires républicaines dans l’Iowa

L’ancien président américain Donald Trump a remporté lundi soir la primaire républicaine dans l’État de l’Iowa, dans le Midwest, confirmant son statut de favori de son parti pour la présidentielle qui aura lieu en novembre prochain. Environ un tiers des voix ont pour l’instant été comptabilisées, créditant Donald Trump de plus de 50 % des suffrages, qui pourrait donc réaliser un score historique, selon les estimations aux États-Unis.

Gerald Herbert / AP

Donald Trump laisse très loin derrière lui ses principaux rivaux Nikki Haley et Ron DeSantis et se rapproche un peu plus d'un probable duel avec l’actuel locataire de la Maison Blanche, le démocrate Joe Biden. Si l'ancien président n'avait pas obtenu la victoire annoncée dans l'Iowa, son image d'invincibilité risquait d'être entamée pour le reste de la course.

Dès la semaine prochaine, la prochaine étape des primaires conduira les candidats dans l’État du New Hampshire, au nord-est du pays. Jusqu’au mois de juin, les 50 États américains voteront chacun leur tour pour arriver à la convention nationale de juillet, qui investira officiellement le candidat républicain à la présidentielle.

Gerald Herbert / AP

Pour l'instant, Nikki Haley et Ron DeSantis se disputent l’autre grand enjeu de ces primaires, la deuxième place, selon les données fournies par le Parti républicain.