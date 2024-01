États-Unis : des employés de Harvard forment un nouveau groupe anti-israélien

Un groupe de 65 employés de l'université de Harvard, comprenant des membres du corps enseignant et du personnel, a formé un nouveau groupe anti-israélien dont le but est d'amener l'université à rompre ses liens avec l'État d'Israël, a rapporté le journal étudiant Harvard Crimson. "Le génocide qui se déroule à Gaza ne peut être dissocié de plus de 75 ans de dépossession violente du peuple palestinien. Le gouvernement américain, les médias et d'autres institutions ont longtemps fourni une couverture financière, militaire, morale et politique à l'occupation israélienne et à sa violence coloniale et raciale", est-il écrit dans l'annonce officielle de la création du groupe nommé "Enseignants et personnel de Harvard pour la justice en Palestine (FSJP)".

Selon le FSJP, les voix pro-palestiniennes à Harvard ont été réduites au silence depuis le massacre du Hamas du 7 octobre. "Au cours des deux derniers mois seulement, les étudiants de Harvard ont été soumis à une campagne croissante de harcèlement, d'intimidation et d'incitation à la haine raciste en raison de leur défense des droits des Palestiniens", affirment-ils. Le nouveau groupe soutient le mouvement BDS et appelle Harvard à "retirer ses investissements de l'État d'Israël et de toutes les entreprises qui soutiennent l'apartheid israélien, le colonialisme de peuplement et les violations systématiques des droits de l'homme à l'encontre des Palestiniens".

L'annonce a été publiée le 6 janvier, quelques jours après la démission de l'ancienne présidente de Harvard, Claudine Gay, à la suite de scandales liés à la tolérance de l'antisémitisme sur le campus et à des allégations de plagiat. Harvard a été accusée de créer et de tolérer un climat d'antisémitisme depuis que 34 groupes d'étudiants ont publié une déclaration rejetant la responsabilité du massacre du 7 octobre sur les victimes israéliennes, immédiatement après le pogrom.

Les groupes d'étudiants ont déclaré qu'ils "tenaient le régime israélien entièrement responsable de toute la violence qui se déroulait" et que "le régime d'apartheid est le seul à blâmer". Cette déclaration des étudiants n'a pas été condamnée par Mme Gay. Puis, le 18 octobre, un étudiant israélien a été agressé par des militants anti-israéliens, suscitant un nouveau tollé en raison de l'absence de mesures disciplinaires à l'encontre des agresseurs et de la tolérance de l'université à l'égard des comportements antisémites sur le campus. Ce mois-ci, un groupe de six étudiants juifs a intenté un procès à Harvard pour avoir permis à son campus de devenir un bastion de l'antisémitisme.