USA : le gouverneur de Floride, DeSantis, se retire de la course présidentielle de 2024

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis s'est retiré dimanche de la course à la présidentielle de 2024, deux jours avant les primaires du New Hampshire, où il était loin derrière les favoris républicains Donald Trump et Nikki Haley.

"Je ne peux pas demander à nos partisans de donner de leur temps et de leurs ressources si nous n'avons pas un chemin clair vers la victoire", a déclaré DeSantis dans une vidéo publiée sur X.

DeSantis a déclaré qu’il soutiendrait l’éventuel candidat et que Trump est préférable à Haley ou au président Joe Biden.

Un nouveau sondage de CNN et de l’Université du New Hampshire montre que DeSantis n’aurait obtenu que 6 % des voix républicaines de l’État, contre 50% pour Trump et 39% pour Haley.

Certains donateurs voulaient qu'il préserve son capital politique, afin qu'il puisse potentiellement se présenter à nouveau à la présidence en 2028.

Autrefois, DeSantis était considéré comme l’héritier présomptif de Trump et le challenger le plus redoutable de l’ancien président lorsqu’il a rejoint la course en mai.