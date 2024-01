États-Unis : Donald Trump et Joe Biden remportent leurs primaires dans le New Hampshire

L’ancien président américain, Donald Trump, a remporté mardi les primaires républicaines dans l’État du New Hampshire, battant Nikky Haley qui assure ne pas abandonner la course, tout en reconnaissant sa défaite dans cet État du nord-est. Prochaine étape des primaires : la Caroline du Sud, d’où et originaire l’ancienne ambassadrice américaine à l’ONU.

AP Photo/Evan Vucci

Donald Trump a dénoncé dans son discours de victoire la volonté de sa rivale de le défier jusqu’au bout dans ces primaires et envisage même des poursuites si elle n’abandonne pas immédiatement. Trump et ses alliés exigent que ces primaires s’arrêtent sur le champ et veulent passer directement à la campagne pour l’élection générale.

Dans le camp d’en face, le président en exercice Joe Biden, qui se voit comme le seul à pouvoir battre Donald Trump, est lui aussi arrivé en tête de la primaire démocrate dans le même État, bien que son nom ne figurait pas sur le bulletin de vote. Les électeurs ont dû inscrire eux-mêmes son nomen raison d'un désaccord au sein du parti démocrate sur le calendrier électoral. Joe Biden a en effet décidé de faire de la Caroline du Sud le premier État dans lequel se déroulera une primaire démocrate en 2024.

(AP Photo/Matt Rourke, File)

Cette décision a vexé les démocrates du New Hampshire, État toujours habitué à organiser en premier les primaires démocrates. Le président Biden a remporté la victoire face au député du Minnesota Dean Phillips et la spécialiste en développement personnel Marianne Williamson, tous deux bien inscrits sur les bulletins de vote.