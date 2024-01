Harvard : un professeur qui avait qualifié Israël de "régime d'apartheid", nommé chef du groupe de travail contre l'antisémitisme

Le professeur juif Derek Penslar a récemment été nommé président du nouveau groupe de travail de l'Université Harvard pour lutter contre l'antisémitisme rampant au sein du campus après l'explosion des actes anti-juifs consécutifs à l'attaque du 7 octobre. Or, Penslar, qui est également directeur du Centre d'études juives de Harvard, a signé l'été dernier une lettre ouverte critiquant Israël et le qualifiant de "régime d'apartheid".

Le nouveau président du groupe de travail, dont le but est de lutter contre l'antisémitisme, a signé la lettre intitulée "L'éléphant dans la pièce", qui condamnait notamment la réforme judiciaire promue par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. La lettre stipulait notamment qu'il existe un lien direct entre la réforme et "l'occupation illégale de millions de Palestiniens en Israël". On y lisait également que "les Juifs américains n'ont pas accordé suffisamment d'attention à l'éléphant dans la pièce : l'occupation de longue date d'Israël qui a donné naissance à un régime d'apartheid. Israël est devenu plus à droite et est séduit par un agenda messianique, homophobe et misogyne du gouvernement actuel".

La présidente démissionnaire de Harvard, Claudine Gay, a récemment suscité la controverse en refusant d'affirmer, lors d'une audition au Congrès américain, que les appels au génocide des Juifs étaient contraires au code d'éthique de la prestigieuse université, lançant cette phrase, devenue depuis emblématique du laisser-aller face à l'antisémitisme : "ça dépend du contexte"