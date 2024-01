Donald Trump condamné à payer 83,3 millions de dollars pour diffamation contre une autrice

L'ancien président américain Donald Trump a été condamné vendredi par un tribunal civil de New York à verser 83,3 millions de dollars à l'autrice Elizabeth Jean Carroll pour diffamation. Carroll avait accusé Trump de viol dans les années 1990. Le milliardaire, actuellement en campagne pour les élections présidentielles, a immédiatement critiqué la décision sur Truth Social, qualifiant le jugement de "ridicule" et annonçant son intention de faire appel.

Le montant, décidé par un jury populaire, inclut 65 millions de dollars de dommages et intérêts punitifs. Les jurés ont reconnu l'intention de nuire de Trump, 77 ans, qui avait déjà été jugé responsable de propos diffamatoires envers Carroll, 80 ans. Carroll, ancienne chroniqueuse du magazine Elle, avait porté plainte pour un préjudice moral et professionnel d'au moins 10 millions de dollars.

La plainte de Carroll découle d'une accusation de viol présumé en 1996 dans une cabine d'essayage à New York. Elle avait également intenté une action en justice en 2022 pour viol et diffamation, ce qui avait conduit à la reconnaissance de la responsabilité de Trump en mai dernier pour agression sexuelle il y a 28 ans et pour des propos diffamatoires tenus en 2022. Trump avait été condamné à payer cinq millions de dollars de dédommagement, portant le total des indemnités dues à plus de 88 millions de dollars.

Le second procès, centré sur la diffamation, fait suite à une première plainte en 2019. Le procès a commencé le 16 janvier dans une ambiance tendue, avec la présence fréquente de Trump, qui aspire à un retour à la Maison-Blanche. Son départ soudain de la salle d'audience lors des plaidoiries finales a marqué un moment fort du procès. L'avocate de Carroll, Roberta Kaplan, a accusé Trump de continuer à diffamer sa cliente durant le procès. Trump a maintenu ses attaques sur Truth Social, traitant Carroll de "malade" et l'accusant de fabriquer une "FAUSSE histoire". En plus de cette affaire, Trump fait face à quatre autres procès au pénal.