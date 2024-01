Attentats du 11 Septembre 2001 : une nouvelle victime identifiée

Les restes d'une autre victime des attentats du 11-Septembre ont été identifiés cette semaine. Il s'agit de John Ballantine Niven, 44 ans, qui était vice-président d'Aon Risk Services, un cabinet d'assurances situé au 105e étage de la tour numéro 2 du World Trade Center, percutée par un avion de ligne détourné par des terroristes d'al-Qaida le 11 septembre 2001.

D'après les autorités de New York qui ont fait part de la nouvelle, John Niven est la 1650e victime identifiée des attentats suicides perpétrés sur les tours jumelles en plein cœur de Manhattan et sur le Pentagone. Le maire de New York, Eric Adams, a salué cette nouvelle identification, susceptible "d'apporter du réconfort à la famille".

En septembre, un homme et une femme avaient pu être identifiés par les médecins légistes grâce à une nouvelle technique de séquençage de nouvelle génération, plus sensible et plus rapide que les techniques d'ADN traditionnelles.

Environ 40 % des victimes de l'attentat contre le World Trade Center n'ont toujours pas été identifiées.