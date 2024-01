Trump assure se sentir "plus vif qu'il y a 20 ans", et promet de "lancer la plus grande opération d'expulsion de migrants"

Donald Trump, l'ancien président américain et favori pour l'investiture républicaine pour les élections présidentielles de 2024, a récemment pris position sur plusieurs questions clés, y compris l'immigration, tout en répondant aux attaques politiques de ses rivaux. Trump a déclaré se sentir "plus vif qu'il y a 20 ans", rejetant les critiques sur son âge et la confusion dans ses discours. Il avait notamment confondu Nikki Haley, sa rivale républicaine, avec l'ancienne présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Malgré ces gaffes, il reste en tête des sondages, notamment en Caroline du Sud, et s'attend à remporter l'investiture de son parti. Trump a aussi critiqué Biden et a mis en doute sa capacité à gouverner en raison de son âge. Il a ainsi suggéré que les candidats à la présidence devraient passer un test cognitif, en réponse à un défi similaire lancé par Nikki Haley.

Lors d'un rassemblement dans le Nevada, Trump a attaqué sa rivale républicaine, la traitant de "cervelle d'oiseau" et l'accusant d'être "presque une démocrate radicale de gauche". Il a également menacé de bannir de son orbite politique tout donateur qui continuerait à financer celle-ci. De son côté, Nikki Haley a promis de poursuivre sa campagne en Caroline du Sud et au-delà.

Sur le plan politique, Trump a souligné son opposition à un projet d'accord sur l'immigration que Joe Biden tente de négocier avec les républicains, déclarant qu'"un mauvais accord sur la frontière est bien pire que pas d'accord du tout". Lors de sa campagne à Las Vegas, Trump a par ailleurs mis en garde contre une "attaque terroriste d'ampleur" aux États-Unis qui pourrait être commise par des personnes ayant franchi illégalement la frontière avec le Mexique. Il a promis de mener "la plus grande opération d'expulsion en Amérique" s'il était élu.

De son côté, Joe Biden, en campagne en Caroline du Sud, a défendu son projet sur l'immigration, affirmant qu'il lui donnerait l'autorité d'urgence pour fermer la frontière. Biden a également lié l'approbation de ce projet à un nouveau programme d'aide militaire pour l'Ukraine, bien que le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, ait prévenu que tout vote sur de nouveaux financements pour l'Ukraine était "mort-né".