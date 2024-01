"Les manifestations en faveur du cessez-le-feu à Gaza sont liées à la Russie", selon Nancy Pelosi

L'ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a déclaré lors de l'émission "State of the Union" de CNN que les appels à un cessez-le-feu à Gaza profitaient à la Russie.

https://twitter.com/i/web/status/1751619039909048410 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Mme Pelosi estime que si les États-Unis doivent faire ce qu'ils peuvent pour "tenter de mettre un terme aux souffrances à Gaza", elle ne pense pas qu'un cessez-le-feu soit la bonne façon de procéder. "L'appel au cessez-le-feu est le message de M. Poutine", déclare-t-elle. "Ne vous y trompez pas, c'est directement lié à ce qu'il aimerait voir. C'est la même chose pour l'Ukraine", a-t-elle affirmé.

"Je pense que certaines de ces manifestations sont spontanées, organiques et sincères", dit-elle à propos des manifestations pro-palestiniennes et anti-israéliennes qui ont déferlé sur les États-Unis depuis le mois d'octobre, "mais je pense que certaines sont liées à la Russie, et je dis cela après avoir étudié la question pendant longtemps".

Mme Pelosi a ajouté qu'elle pense que le "FBI devrait enquêter sur l'origine des manifestations et leur provenance".