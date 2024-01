USA : démantèlement d'une cellule iranienne chargée d'assassiner les opposants au régime dans le monde entier

Les autorités américaines ont annoncé ce lundi le démantèlement d'un réseau de mercenaires mandatés par le ministère iranien du renseignement, responsable de l'assassinat d'opposants au régime dans le monde entier, y compris aux États-Unis.

Le réseau en question était dirigé par le trafiquant de drogue iranien, Naji Ibrahim Sharifi-Zindeshti, qui en échange de la protection de Téhéran "a commis des actions horribles au nom du régime", selon les autorités américaines.

D'après les informations transmises, c'est Reza Hamidirvari, un officier du ministère iranien du Renseignement qui était responsable de la supervision des opérations d'éliminations ciblées menées par le réseau. Parmi les faits d'armes de la cellule figure l'enlèvement d'Habib Shaab, un Irano-Suédois leader d'un mouvement séparatiste qui a été kidnappé en Turquie en 2020 puis introduit clandestinement en Iran, où il a été torturé et exécuté en 2023 au terme d'un simulacre de procès.

Les membres du réseau ont également assassiné d’autres opposants au régime en Turquie en 2017 et 2019, et sont également liés à des meurtres aux Émirats arabes unis et au Canada.

Selon l'acte d'accusation du ministère américain de la Justice publié ce lundi, entre décembre 2020 et janvier 2021 le chef de la cellule a également recruté deux membres canadiens du gang de motards "Hell's Angel's" dans le but d'assassiner deux habitants du Maryland, dont un Iranien ayant fui son pays. Les deux criminels devaient être rémunérés 350 000 dollars pour les meurtres.

"Grâce au travail efficace des procureurs fédéraux, ce réseau de mercenaires a pu être déjoué", s'est félicité le procureur du district du Minnesota, Andrew Lugar.

Le Trésor américain a par ailleurs imposé des sanctions à tous les membres du réseau, ainsi qu'à deux membres des Gardiens de la révolution responsables de la tentative d'attaque de la chaîne d'opposition Iran International, qui opère depuis la Grande-Bretagne.