États-Unis : plainte déposée contre un homme qui menaçait de massacrer des Juifs et de faire sauter des synagogues

Le bureau du procureur de Boston, aux Etats-Unis, a déposé une plainte contre John Reardon (59 ans) pour avoir menacé de massacrer des membres de la communauté juive du Massachusetts et de poser des bombes dans des synagogues locales. Selon l'acte d'accusation, Reardon a appelé la synagogue Agudat Achim et a menacé de tuer les fidèles et de faire exploser le site. "Si vous pouvez tuer les Palestiniens, nous pouvons vous tuer", a-t-il déclaré dans un message vocal. Il a ensuite appelé une autre synagogue et une autre organisation juive et leur a proféré des menaces identiques. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 10 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 dollars.

#BREAKING: Today, #FBI Boston arrested John Reardon, of Millis, MA, on federal charges for allegedly threatening to kill members of the Jewish community and bomb places of worship. https://t.co/XiKc7DVx3s pic.twitter.com/ml21aXOeW8 — FBI Boston (@FBIBoston) January 29, 2024

Le procureur intérimaire des États-Unis, Joshua S. Levy, s'est déclaré profondément préoccupé par ces allégations, soulignant qu'elles reflètent la vague croissante d'antisémitisme dans le pays. Levy a déclaré : "Les chiffres ne mentent pas - les incidents antisémites et islamophobes montent en flèche".

Jodi Cohen, l'agent spécial responsable de la division de Boston du FBI, a fermement condamné les actes de Reardon. Elle a décrit son usage des mots comme une arme pour intimider les membres de la Congrégation Agudas Achim, soulignant que personne ne devrait vivre dans la crainte de subir des violences de la part d'un inconnu en colère. Cette arrestation s'inscrit dans un contexte de hausse alarmante des incidents de harcèlement, des crimes de haine antisémites et des plaintes pour discrimination envers les communautés juives et musulmanes. Ce phénomène est consécutif à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et à l'intervention militaire de Tsahal dans la bande de Gaza.