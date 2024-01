Brésil : Lula limoge le numéro deux du renseignement, soupçonné d'espionnage pour Bolsonaro

Au Brésil, le président Luiz Inacio Lula da Silva a démis de ses fonctions le numéro deux des services de renseignement du pays, objet d'une enquête pour espionnage illégal impliquant également l'un des fils de l'ancien chef de l'État Jair Bolsonaro, selon un avis publié mardi au Journal officiel.

AP Photo/Eraldo Peres, File

La police fédérale enquête sur le directeur adjoint de l'Agence brésilienne du renseignement (Abin), Alessandro Moretti, qu'elle soupçonne d'avoir participé à un réseau clandestin ayant utilisé un logiciel espion israélien, FirstMile, pour écouter illégalement des centaines de responsables politiques et personnalités publiques durant la présidence Bolsonaro (2019-2022).

AP Photo/Bruna Prado

Lundi, la police a mené des perquisitions dans plusieurs États du Brésil, y compris au domicile et au bureau de Carlos Bolsonaro, conseiller municipal de Rio de Janeiro et deuxième des quatre fils de l'ancien président d'extrême droite. Les enquêteurs se sont également rendus dans une résidence où se trouvaient Jair Bolsonaro et ses trois premiers fils à Angra dos Reis, une cité balnéaire située à environ 150 km de Rio.

L'ancien président s'est plaint d'être "persécuté" par le gouvernement actuel. "C'est n'importe quoi", a répondu Lula mardi lors d'une interview avec la radio CBN.