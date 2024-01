New York : un restaurant druze affichant son soutien à Israël vandalisé à plusieurs reprises

Le restaurant "Gazala's", situé dans l'Upper West Side à New York, qui affiche ouvertement son soutien à Israël dans la guerre contre le Hamas, a été victime de vandalisme à plusieurs reprises, a rapporté le New York Post. Gazala Halabi, la propriétaire druze du restaurant, a indiqué que les toilettes de son établissement ont été taguées avec l'inscription "Free Palestine" lundi, marquant le deuxième incident de ce type.

En face du restaurant, qui propose des plats traditionnels du Moyen-Orient tels que le houmous et les borekas, flottent des drapeaux israéliens et druzes. Cet affichage a conduit certains militants pro-palestiniens à quitter les lieux après avoir aperçu le drapeau ou consulté le menu mentionnant Israël.

Selon Mme Halabi, un client a même interpellé un autre en disant : "Dites à votre propriétaire qu'Israël n'a pas le droit d'exister!" Choquée, elle a répondu : "C'est comme si quelqu'un entrait dans votre maison. Comment osent-ils ? Si vous voulez vous battre, allez le faire à Gaza. Pas ici."

Mme Halabi a affirmé également que la porte d'entrée de son restaurant a été brisée suite au début du conflit entre Israël et le Hamas après le massacre du 7 octobre. Elle a exprimé son inquiétude pour ses employés, craignant que certains démissionnent par peur. Ils sont toutefois restés solidaires, certains portant même des rubans jaunes en soutien au retour des otages israéliens.

Originaire de Daliat El Carmel, un village près de Haïfa avec une importante population druze, Halabi, qui vit à New York depuis 2001, était en Israël le 7 octobre pour visiter sa famille lors du début de l'attaque terroriste.

Cet incident intervient dans un contexte de hausse des actes antisémites aux États-Unis, avec une augmentation de 360 % entre octobre et janvier, selon un rapport de l'Anti-Defamation League (ADL). Récemment, des affrontements entre manifestants pro-palestiniens et pro-israéliens ont eu lieu dans le quartier de l'East Side à New York.