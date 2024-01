Antisémitisme: le milliardaire Kenneth Griffin suspend ses dons à Harvard

L'investisseur milliardaire Kenneth Griffin, bien connu pour ses généreuses contributions à Harvard, a annoncé l'interruption de ses dons à son alma mater. Cette décision découle de la gestion pour le moins controversée des incidents antisémites sur le campus et d'une crise de leadership plus profonde, impliquant l'ancienne présidente de l'université, indique le milliardaire.

Griffin, qui a débuté sa carrière de négociant dans son dortoir à Harvard avant de devenir le gestionnaire de fonds de Citadels, l'un des fonds spéculatifs le plus rentable au monde, a fait part de cette décision lors de la conférence de la Managed Funds Association à Miami. Il a été clair sur son désengagement temporaire, signalant son mécontentement directement aux membres du conseil d'administration de Harvard.

En avril 2023, Griffin avait fait la une des journaux avec un don de 300 millions de dollars à la faculté des arts et des sciences de Harvard, portant ses contributions totales à plus d'un demi-milliard de dollars. Toutefois, des critiques ont émergé quelques mois plus tard liées à la gestion par Claudine Gay, première présidente noire de Harvard nommée en 2023, des manifestations propalestiniennes, notamment après l'attentat du 7 octobre et la guerre qui a suivi. Gay a également été critiquée pour son témoignage devant le Congrès où elle n'a pas catégoriquement condamné les appels au génocide des Juifs. Des accusations de plagiat ont finalement conduit à sa démission au début du mois.

AP Photo/Steven Senne

Kenneth Griffin a laissé la porte ouverte à une reprise de son soutien financier, mais a précisé que des changements devaient être apportés à la manière dont l'école poursuit sa mission. "La vraie question est de savoir si les universités d'élite américaines vont revenir à leurs racines, à savoir éduquer les jeunes adultes américains pour qu'ils deviennent les futurs dirigeants de notre pays, ou si elles vont continuer à se perdre dans le désert des microagressions et du programme DEI (diversité, équité et inclusion) qui ne semble pas avoir de véritable finalité".

Griffin dirige Citadel, qui gère 56 milliards de dollars et a enregistré un gain annuel record de 16 milliards de dollars en 2022, devenant le fonds spéculatif le plus prospère de l'histoire selon LCH Investments. De son côté, Harvard, avec une dotation de 50,7 milliards de dollars, est l'université la plus riche des États-Unis.