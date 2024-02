112 morts dans une vague d'incendies dévastateurs au Chili

112 personnes sont mortes au Chili dans la vague d'incendies qui ravage le pays, et des centaines sont portées disparues. 3 000 pompiers, soldats et volontaires sont mobilisés pour combattre les feux alimentés par la chaleur, la sécheresse et les vents violents.

Les incendies ont éclaté à la fin de la semaine dernière dans le centre du Chili, avant de se propager au cours du week-end aux quartiers résidentiels des villes côtières de Viña del Mar et Valparaíso, situées dans une zone très prisée des touristes. 14 000 maisons au total ont été endommagées.

Des photos prises aujourd'hui par des drones dans la région de Viña del Mar montraient des quartiers complètement détruits, tandis que les habitations encore debout étaient couvertes de suie et de cendres.

Le président du Chili, Gabriel Boric, a souligné dimanche qu'il s'agissait de la catastrophe la plus grave dans le pays depuis le tremblement de terre et le tsunami de 2010 qui avaient fait environ 500 morts. L'état d'urgence a été décrété et un couvre-feu a été imposé dans les zones les plus touchées. Selon la dernière mise à jour, les forces d'urgence combattent désormais 165 incendies actifs.