Joe Biden s'opposera à un projet de loi qui autoriserait de l'aide uniquement à Israël

La Maison Blanche a affirmé lundi que le président Joe Biden mettra son veto à un projet de loi d'aide à Israël soutenu par les républicains de la Chambre des représentants. Au lieu de cela, l'administration américaine soutient un paquet d’aide bipartisan de 118 milliards de dollars qui comprend une aide à Israël mais aussi à l’Ukraine et Taïwan, une assistance humanitaire aux civils touchés par les conflits dans le monde entier, ainsi que des fonds pour la sécurité des frontières américaines.

"Au lieu de travailler de bonne foi pour relever les défis les plus urgents en matière de sécurité nationale, ce projet de loi est une nouvelle manœuvre politique cynique. La sécurité d'Israël devrait être sacrée, et non un jeu politique", a déclaré l'administration Biden à propos du projet de loi républicain.

"L'administration encourage vivement les deux chambres du Congrès à rejeter ce stratagème politique et à envoyer rapidement la loi bipartisane sur les crédits supplémentaires pour la sécurité nationale sur le bureau du président", a déclaré le Bureau de la gestion et du budget dans un communiqué.

L'administration du président démocrate travaille depuis des mois avec les démocrates et les républicains du Sénat sur ce programme bipartisan qui comprend 60 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, 14,1 milliards de dollars pour Israël et environ 20 milliards de dollars pour de nouvelles mesures d'application de la loi le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique.