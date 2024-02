États-Unis : Pearl Louise Berg, Juive la plus âgée au monde, meurt à 114 ans

Pearl Louise Berg, née Synenberg, la personne juive la plus âgée au monde, est décédée la semaine dernière à Los Angeles à l’âge de 114 ans, a rapporté lundi le Jewish News. Pearl Louise Berg était également la neuvième personne la plus âgée du monde et la troisième des États-Unis. Pearl Louise Berg est née dans l’Indiana en 1909, de parents juifs originaires d’Europe de l’Est.

La famille a déménagé à Los Angeles après que l'entreprise de voitures du père de Mme Berg, alors âgée de 19 ans, a périclité lors de la Grande Dépression. C'est en Californie que Perla Louise rencontre Paul, son futur mari, immigré juif d’Ukraine et c'est dans cet Etat que le couple s'installe.

AAEG / humansofjudaism

Le couple s'engage en faveur de la cause sioniste et dans la défense d’Israël dans les années précédant la création de l’État juif, raconte leur fils Robert au Jewish Journal en 2022. "Avec mon oncle, ils ont organisé un envoi de 'matériel agricole' en Israël via le Mexique", expliquait-il. "Alors que les cartons portaient ces deux mots innocents, 'matériel agricole', leur contenu était en fait constitué de moteurs d'avion destinés à l'armée de l'air israélienne. Aucun d’eux n’en a jamais parlé". Pearl Louise Berg, qui était également membre de la congrégation religieuse à Hollywood depuis plus de 85 ans, laisse derrière elle deux fils et une petite-fille.