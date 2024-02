États-Unis : une publicité contre l’antisémitisme sera diffusée lors du Super Bowl 2024

L'une des publicités qui sera regardée par des dizaines de millions de téléspectateurs du Super Bowl 2024 qui aura lieu ce dimanche, sera consacrée à la lutte contre l'antisémitisme et à un appel à "stopper la haine des Juifs". Robert Kraft, le propriétaire juif de l'équipe de football des New England Patriots qui participera au match, également propriétaire du Fonds de lutte contre l'antisémitisme, a acheté pour 7 millions de dollars, un espace publicitaire de 30 secondes intitulé "Stop à la haine des Juifs".

La publicité mettra en scène l’avocat Clarence Jones, ancien conseiller, rédacteur de discours et ami proche de Martin Luther King, qu’il a aidé à écrire son célèbre discours "I have a dream", prononcé en 1963. "Ce que nous allons faire ensemble après cette publicité, c'est construire des ponts pour recevoir plus d'amour et vaincre la haine qui se répand actuellement", a indiqué Robert Kraft.

"Le Fonds de lutte contre l'antisémitisme a une mission simple : encourager les Américains à s’élever contre toutes les formes de haine fondées sur la religion, la race, le sexe, l’origine ou tout autre élément qui nous différencie fondamentalement les uns des autres", a déclaré l’organisation. "La haine sous toutes ses formes est en hausse. C'est choquant de voir ça ces jours-ci".

En 2018, Robert Kraft a remporté le prix "Bereshit" du gouvernement israélien et de l’Agence juive pour sa contribution à la lutte contre l’antisémitisme.