Le procureur spécial rejette l’affaire des documents classifiés contre Joe Biden

Le procureur spécial chargé d'enquêter sur les accusations de mauvaise gestion de documents confidentiels par le président américain Joe Biden a décidé de ne pas recommander de poursuites, dans son rapport publié jeudi.

Robert Hur a conclu qu'«une inculpation ne se justifierait pas», décrivant Joe Biden comme un «homme âgé avec une mauvaise mémoire».

AP Photo/Evan Vucci

«Nous rejetons un certain nombre de commentaires incorrects et déplacés dans le rapport du procureur spécial», lequel fait allusion à l’âge de Joe Biden, écrit Richard Sauber, avocat de la Maison Blanche. «Cependant, la décision la plus importante du procureur spécial, à savoir de ne pas poursuivre, est solidement basée sur les faits et les preuves", a-t-il conclu.

Joe Biden affirmé avoir accepté cinq heures d’interrogatoire en pleine crise israélienne

Le président américain Joe Biden a publié une déclaration après que le conseil spécial du ministère de la Justice l’a exonéré dans une affaire de documents classifiés. « J’ai été heureux de voir qu’ils en étaient arrivés à la conclusion à laquelle je croyais depuis le début, à savoir qu’aucune accusation ne serait portée dans cette affaire et que l’affaire est maintenant close », a-t-il affirmé. « Il s’agissait d’une enquête exhaustive remontant à plus de 40 ans, même dans les années 1970, lorsque j’étais jeune sénateur. J’ai coopéré complètement, n’ai soulevé aucun obstacle et n’ai demandé aucun retard".

AP Photo/J. Scott Applewhite

« En fait, j’étais tellement déterminé à donner à l’avocat spécial ce dont il avait besoin que j’ai organisé cinq heures d’entrevues en personne sur deux jours les 8 et 9 octobre de l’année dernière. même si Israël venait d’être attaqué le 7 octobre et que j’étais en pleine crise internationale. Je croyais simplement que c’était ce que je devais aux Américains pour qu’ils sachent qu’aucune accusation ne serait portée et que l’affaire serait classée", a-t-il poursuivi.