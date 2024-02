"La réaction israélienne à Gaza est excessive", affirme Joe Biden

Le président américain Joe Biden a jugé jeudi la réaction militaire israélienne à Gaza comme étant "excessive", précisant qu'il s'efforçait d'obtenir une pause durable dans les combats. "Je suis d'avis, comme vous le savez, que la réaction dans la bande de Gaza a été excessive", a-t-il déclaré à la presse à la Maison Blanche.

Il a ajouté qu'il avait fait pression pour accroître l'aide humanitaire aux civils palestiniens et pour obtenir une pause temporaire afin de permettre la libération des otages kidnappés par le Hamas. "J'insiste beaucoup sur ce cessez-le-feu pour les otages", a poursuivi Joe Biden. "Il y a beaucoup d'innocents qui meurent de faim, beaucoup d'innocents qui sont en difficulté et qui meurent, et il faut que cela cesse".

IDF Spokesperson

Le président américain a également évoqué les négociations en vue d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, indiquant qu'il s'était entretenu avec plusieurs alliés au Moyen-Orient. Il a toutefois affirmé avoir parlé au "président du Mexique", Abdel Fattah al-Sissi, le président égyptien…

Joe Biden a indiqué qu'il faisait pression pour que davantage d'aide humanitaire parvienne à Gaza et estimé qu'un accord de cessez-le-feu "initial" pourrait déboucher sur une pause plus longue.