S'il est réélu, Donald Trump ne garantit pas la protection de l'Otan face à la Russie

S'il est réélu, Donald Trump ne garantit pas la protection de l'OTAN contre une attaque de la Russie. C'est la dernière déclaration choc du candidat à l'investiture républicaine pour la prochaine présidentielle américaine, qui espère décrocher un second mandat à la Maison Blanche. Une position que le milliardaire justifie par une contribution financière jugée trop faible ainsi que les dettes de certains pays partie prenante de l'alliance.

Pour appuyer ses propos exprimés lors d'un meeting en Caroline du Sud, Donald Trump a rapporté une conversation avec un des chefs d'État de l'Otan, sans le nommer. "Un des présidents d'un gros pays s'est levé et a dit : 'Eh bien, monsieur, si on ne paie pas et qu'on est attaqués par la Russie, est-ce que vous nous protégerez ?", a raconté l'ancien président, avant de révéler sa réponse : "Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à vous faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos dettes."

La Maison Blanche a aussitôt réagi à ces propos, en soulignant la position antinomique de Joe Biden, candidat à l'investiture démocrate pour sa réélection.

"Encourager l'invasion de nos alliés les plus proches par des régimes meurtriers est consternant et insensé", a déclaré Andrew Bates, porte-parole de la Maison Blanche, dans un communiqué publié samedi soir. "Plutôt que d'appeler à la guerre et de promouvoir le chaos, le président Biden continuera à soutenir le leadership américain."

Le financement de l'OTAN est un cheval de bataille qui n'est pas nouveau chez Donald Trump. Il avait déjà soulevé la question à plusieurs reprises lorsqu'il était président, estimant que la contribution financière des Etats-Unis à l'Organisation du traité de l'Atlantique nord était disproportionnée par rapport à celle de ses alliés.