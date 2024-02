Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin hospitalisé en urgence

Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, a transféré ses fonctions à son adjointe après avoir été hospitalisé en urgence pour traiter des symptômes "suggérant un problème urgent à la vessie", selon le Pentagone. La secrétaire adjointe à la défense, Kathleen Hicks, a pris les fonctions du poste le plus élevé au Pentagone peu avant 17 heures, a déclaré le général de division Pat Ryder, secrétaire de presse du Pentagone, dans un communiqué. La Maison Blanche, le président de l'état-major interarmées et le Congrès ont été informés.

M. Lloyd a été transporté au Centre médical militaire national Walter Reed vers 14 h 20, a indiqué M. Ryder. Le secrétaire de presse n'a pas précisé la durée du séjour de M. Austin à l'hôpital. "Nous ferons le point sur l'état de santé de M. Austin dès que possible", a déclaré M. Ryder. M. Austin s'est rendu à l'hôpital avec des systèmes de communication classifiés et non classifiés nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Un cancer de la prostate a été diagnostiqué chez le chef du Pentagone au début du mois de décembre et il a subi une intervention pour traiter la maladie le 22 décembre. Cette intervention a nécessité une anesthésie générale et un séjour d'une nuit à Walter Reed. Il est ensuite retourné à l'hôpital le jour de l'An après avoir souffert de complications à la suite à l'intervention.

L'hospitalisation inopinée de Lloyd Austin, qui a été dissimulée au président Joe Biden et à d'autres hauts responsables de l'administration américaine pendant plusieurs jours, a soulevé d'importantes questions sur la transparence au sein de l'administration. Les républicains ont vivement critiqué la manière dont le Pentagone a géré la maladie de M. Austin, et le ministre de la Défense doit témoigner devant la commission des forces armées de la Chambre des représentants à la fin du mois pour expliquer pourquoi il n'a pas prévenu les principaux responsables du gouvernement.

Le secrétaire à la Défense était alors resté à l'hôpital pendant deux semaines, puis avait travaillé à domicile pendant deux autres semaines pour poursuivre sa convalescence. Le 1er février, lors de sa première conférence de presse depuis son hospitalisation, il avait reconnu que sa gestion du diagnostic et de l'hospitalisation avait été mauvaise.