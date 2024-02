"Netanyahou est un obstacle pour nous, c’est un sal**", affirme Joe Biden en privé

Le président américain Joe Biden a dénigré en privé le Premier ministre Benjamin Netanyahou, sans pour autant modifier la politique de son pays à l'égard d'Israël, a rapporté lundi la chaîne américaine NBC, citant cinq sources "bien informées". Joe Biden aurait laissé éclater sa colère lors de plusieurs conversations privées, notamment avec des donateurs de sa campagne électorale.

Le président américain a déploré son incapacité à convaincre Israël de changer sa tactique militaire à Gaza, désignant Netanyahou comme le principal obstacle. "Ce type est un salaud", aurait dit Biden à propos du chef du gouvernement israélien, selon NBC.

Le président Biden, toujours selon les mêmes sources, aurait déclaré avoir investi beaucoup d'efforts pour tenter d'amener Israël à signer un accord de cessez-le-feu, mais affirmé que Netanyahou "lui fait vivre l'enfer" et qu’il est "impossible de traiter avec lui". A contrario, le Conseil national de sécurité américain a affirmé que les deux dirigeants entretenaient des "relations respectueuses".

Dimanche, le Washington Post rapportait que Biden et ses principaux collaborateurs étaient "proches du point de rupture dans leurs relations avec le Premier ministre Netanyahou", et qu'ils ne le considèrent plus comme un partenaire productif qu’il est possible d’influencer. Certains collaborateurs de Biden l'encouragent même à critiquer publiquement le Premier ministre pour l'opération militaire à Gaza, a également rapporté le journal, citant les témoignages de plusieurs personnes au courant des discussions internes de la Maison Blanche.