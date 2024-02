Le président argentin Javier Milei, remercie les forces israéliennes pour la libération des deux otages

Le président argentin Javier Milei a remercié par l’intermédiaire de son bureau les forces israéliennes qui ont mené l’incroyable opération de sauvetage des otages Fernando Marman et Luis Har dans la nuit de dimanche à lundi à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. "Le Bureau du Président remercie les Forces de Défense Israéliennes, le Shabak et la police Israélienne pour avoir mené à bien le sauvetage des Argentins Fernando Simon Marman (60 ans) et Luis Har (70 ans), kidnappés le 7 octobre dernier par le groupe terroriste Hamas", a indiqué le compte X officiel du bureau du président.

"Lors de sa visite dans l'État d'Israël, le président Javier Milei a réitéré au président Isaac Herzog et au premier ministre Benjamin Netanyahou la demande de libération de chacun des otages argentins, et continue de condamner fermement le terrorisme du Hamas", a poursuivi le communiqué publié sur X.

"Les forces de défense israéliennes ont secouru deux otages argentins qui se trouvaient à Rafah, dans la bande de Gaza. Il s'agit de Fernando Simon Marman et Luis Har, qui avaient été enlevés par le Hamas le 7 octobre dans le kibboutz Nir Yitzhak", a quant à lui tweeté le porte-parole de la présidence, Manuel Adorni vers 5 heures du matin.

Les forces israéliennes ont secouru Fernando Marman et Luis Har vers 1h40 du matin lors d’une opération dans un bâtiment soutenue par des frappes aériennes. Les deux otages étaient détenus au deuxième étage de l’immeuble gardé par des terroristes du Hamas. Après le sauvetage, les deux otages ont été transférés au centre médical Sheba Tel Hashomer de Tel Aviv, qui les a déclarés en relative bonne santé bien que "fatigués, pâles et amaigris".