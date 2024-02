Deux tiers des Juifs américains se sentent moins en sécurité aux USA "que l'année dernière"

Selon une enquête récente de l'American Jewish Committee (AJC), une organisation de défense de droits, près de deux tiers des Juifs américains se sentent moins en sécurité aux États-Unis que l'année précédente. Cette enquête, menée à l'automne dernier durant le début du conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre, montre une augmentation de 22 % du sentiment d'insécurité parmi les Juifs américains.

Ted Deutch, PDG de l'AJC, a affirmé à l'Associated Press que l'antisémitisme, auparavant considéré comme une menace latente, est désormais perçu comme "un danger immédiat et croissant depuis le 7 octobre". Un quart des Juifs américains interrogés ont rapporté avoir été victimes d'antisémitisme au cours de l'année écoulée, et près de la moitié ont modifié leur comportement pour éviter d'être identifiés comme juifs, que ce soit par leur tenue vestimentaire, leur présence en ligne ou leurs fréquentations.

L'enquête a été réalisée dans un contexte de hausse significative du harcèlement, des préjugés et des agressions physiques signalée par les groupes de défense des droits civiques juifs et musulmans suite au conflit israélo-palestinien. Brian Levin, directeur du Centre pour l'étude de la haine et de l'extrémisme, a constaté une hausse des recherches sur Internet à caractère antijuif et islamophobe, incluant des propos extrêmement violents.

Les crimes de haine contre les Juifs ont atteint des niveaux record l'année dernière dans plusieurs grandes villes américaines, confirmant le sentiment d'insécurité ressenti par la communauté juive. Les jeunes Juifs âgés de 18 à 29 ans sont particulièrement touchés, avec environ un quart d'étudiants ou de jeunes diplômés juifs affirmant cacher leur identité juive ou éviter de parler d'Israël sur les campus universitaires.

L'enquête signale aussi que, si la majorité des témoignages d'antisémitisme ont été observés en ligne ou sur les réseaux sociaux, seulement 5 % des personnes l'ont signalé. Plus d'un Juif américain sur cinq a craint une menace physique après un incident en ligne.

L'enquête révèle également que la majorité des Juifs américains (85 %) considère que nier le droit d'existence à Israël est une forme d'antisémitisme. Un participant de 52 ans a souligné une distinction importante : critiquer les politiques d'Israël n'est pas antisémite, mais remettre en question l'existence même d'Israël en raison de ces politiques l'est.