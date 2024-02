Fusillade lors de la parade des champions du Super Bowl à Kansas City : au moins huit blessés

Une fusillade a éclaté lors de la célébration de la victoire des Chiefs de Kansas City au Super Bowl, faisant au moins huit blessés et semant la panique parmi les fans. L'incident s'est produit près de Union Station, au cœur des festivités, alors que la ville accueillait environ un million de participants pour honorer le troisième titre des Chiefs en cinq ans.

Le chef de bataillon des pompiers, Michael Hopkins, a rapporté que huit à dix victimes ont été prises en charge, sans fournir plus de détails dans l'immédiat. La police de Kansas City a confirmé l'arrestation de deux individus en lien avec l'événement, précisant qu'un des suspects portait un jogging rouge. La situation a rapidement évolué, les autorités mettant en place des "stations de réunification des enfants" à des emplacements clés pour assister les familles affectées.

La zone de la fusillade, sécurisée par un important dispositif policier et encadrée de rubans jaunes typiques des scènes de crime, a vu de nombreuses personnes être évacuées sur des brancards. Les témoins présents sont encouragés à se rapprocher des forces de l'ordre pour apporter leur témoignage.

La parade, marquant un moment de joie et de célébration pour la ville de Kansas City et ses fans de football américain, a été brusquement interrompue, laissant place à des scènes de chaos et d'inquiétude. Les autorités locales ont rapidement réagi pour sécuriser les lieux et prendre en charge les victimes, tout en appelant la population à évacuer calmement la zone.