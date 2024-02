"Deux de mes représentations ont été annulées à cause de l'antisémitisme", affirme le chanteur américain Matisyahu

Le chanteur-compositeur juif américain Matisyahu a affirmé que deux de ses représentations, qui devaient avoir lieu mercredi au Nouveau-Mexique et jeudi en Arizona, ont été annulées "en raison de l'antisémitisme et de l'incitation à la haine provoquées par les organisations de gauche américaines". Le chanteur reggae, ancien ultraorthodoxe, a écrit sur X jeudi soir que les membres du personnel des salles où il était censé se produire ont refusé de se présenter au travail car "soit ils sont antisémites, soit ils confondent leur empathie pour le peuple palestinien avec la haine pour quelqu'un comme moi qui a de l'empathie à la fois pour les Israéliens et les Palestiniens".

https://twitter.com/i/web/status/1758253738266148967 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"C'est vraiment un triste jour où le dialogue que vous cherchez à avoir avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous est remplacé par la haine et la réduction au silence de l'expression artistique", a-t-il poursuivi. "Malheureusement, il semble que de plus en plus de gens choisissent d’encourager l’incitation à la haine et la division. Déchirer les affiches d'enfants kidnappés et empêcher les fans de toutes confessions et religions de chanter ensemble n'apportera pas la paix."

"À mes fans de Santa Fe (Nouveau-Mexique) et de Tucson (Arizona), je suis désolé qu'on vous ait refusé des concerts", a conclu Matisyahu. ""Je vous aime tous. Mon groupe sera de retour. Nous ne répondrons pas à la haine par plus de haine. Nous ferons à nouveau de la musique et chanterons à nouveau bientôt." Dans une interview ultérieure accordée au site TMZ, Matisyahu a rejeté les affirmations du directeur du théâtre en Arizona, selon lesquelles le spectacle qui devait avoir lieu mercredi avait été annulé pour des raisons de sécurité et de manque de personnel.

https://twitter.com/i/web/status/1758340455777915145 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le mois dernier, Matisyahu a effectué une visite de solidarité en Israël lors de laquelle il a visité la bordure de Gaza et notamment les lieux du festival Nova, en compagnie de femme, son fils et son équipe de production. Il a également donné une représentation à Tel Aviv, dont tous les bénéfices ont été reversé au Forum des familles des otages.