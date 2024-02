USA : Trump condamné à près de 355 millions de dollars d'amende pour fraudes

Donald Trump a été condamné par un tribunal de New York à payer 354 millions de dollars d'amende pour avoir falsifié la valeur de ses propriétés afin d'obtenir des prêts favorables des banques et des taux préférentiels de la part des compagnies d'assurances.

Le juge Arthur Engoron, qui préside le procès civil intenté par l'État de New York contre l'Organisation Trump, a ajouté à cette amende l'interdiction à Donald Trump d'exercer pendant trois ans les fonctions de dirigeant ou d'administrateur d'une société basée à New York.

Donald Trump a assuré vendredi qu'il allait faire appel de sa condamnation. "Il n'y a pas eu de fraude" et il s'agit "d'une instrumentalisation envers un opposant politique", a-t-il assuré.

Le juge Engoron a estimé que les accusés, Trump et ses deux fils "nient la réalité et sont pathologiquement incapables de reconnaître leurs actes. Les fraudes sautent aux yeux et choquent la conscience".