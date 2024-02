Brésil : Lula persiste et signe, et accuse de nouveau Israël de perpétrer un "génocide"

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a, à nouveau, accusé Israël de perpétrer un "génocide" contre les Palestiniens à Gaza, vendredi après avoir récemment déclenché une crise diplomatique en comparant l'offensive israélienne contre le Hamas à la Shoah. "Ce que l'Etat d'Israël est en train de faire, ce n'est pas une guerre, c'est un génocide, car il est en train de tuer des femmes et des enfants", a répété Lula lors d'une cérémonie à Rio de Janeiro, après avoir été déclaré lundi "persona non grata" par Israël pour avoir tenu ces mêmes propos.

https://twitter.com/i/web/status/1761185592648360061 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le dirigeant brésilien, qui réagissait pour la première fois depuis la polémique lancée par sa comparaison de l'offensive israélienne à l'Holocauste nazi, a maintenu sa position, soulignant à plusieurs reprises le terme de "génocide". "C'est un génocide. Ce sont des milliers d'enfants morts et des milliers de disparus. Ce ne sont pas des soldats qui meurent, ce sont des femmes et des enfants à l'hôpital. Si cela n'est pas un génocide, je ne sais pas ce qu'est un génocide", a martelé Lula.

La semaine dernière, Lula avait déclenché une tempête diplomatique en déclarant : "Ce qui se passe dans la bande de Gaza avec le peuple palestinien n'a pas d'équivalent dans d'autres moments de l'histoire. En fait, cela a existé lorsque Hitler a décidé de tuer les Juifs", a-t-il déclaré. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a qualifié ces de "honteux et graves" et a déclaré qu'ils équivalaient à "une banalisation de l'Holocauste et une tentative de nuire au peuple juif et au droit d'Israël à se défendre".

Cependant un sondage réalisé lundi par CNN Brasil indique que le public brésilien ne suit pas son dirigeant. L'enquête montre que huit Brésiliens sur dix (soit 83 % des personnes interrogées) contestent la comparaison de M. Lula, tandis que 57 % des 800 personnes interrogées estiment qu'Israël est du bon côté du conflit, tandis que 28 % se range du côté du Hamas.